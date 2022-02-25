В Институте национальной энергетики рассказали, как может пострадать нефтяная отрасль России от санкций
Замгендиректора Института национальной энергетики Фролов оценил риск санкций для России
Энергетическую сферу РФ, как уже пообещали западные политики, коснутся санкции. Однако нефтеперерабатывающая промышленность России сейчас вышла на хороший уровень. Она может пострадать только частично. Об этом в эфире «360» заявил заместитель генерального директора Институт национальной энергетики, Александр Фролов.
В качестве санкций Запад может ввести запрет на поставку технологий, касающихся процесса вторичной переработки нефти. Представители ЕС заявили, что это помешает модернизировать российские заводы.
«У нас с 2011 года ведется модернизация нефтеперерабатывающих заводов. За это время глубина переработки нефти выросла примерно на 12%, мы среднему показателю по стране, если 30 заводов взять, приблизились к глубине переработке к показателю, который является средним для стран Европы», — отметил эксперт.
По его словам, Россия не собирается останавливаться: запланирован ряд крупных инвестиций в этом области, и по всем большим заводам планируются расширять количество вторичных процессов, увеличивать долю нефтегазохимии.
«И вот по этому направлению собираются бить. Есть момент двоякий — есть уже заключенные контракты, по этим контрактам вряд дли вам скажут, смогут ли их исполнить наши итальянские партнеры, наши немецкие партнеры и партнеры в ряде других стран», — сказал он.
Фролов затруднился сказать, можно ли будет заменить это оборудование поставками из Китая.
«Если представить ситуацию, что наша нефтепереработка просто перестает получать с Запада какое-то оборудование — это не значит, что наша переработка встанет. Она вышла на очень хороший уровень», — подчеркнул собеседник «360».
По его словам, санкции затронут не все планы, которые касаются модернизации российских заводов.
«Часть поставок идет с российских предприятий, которые осваивают новую продукцию на протяжении почти 11 лет. Ряд предприятий работает по направлению импортозамещения с 2008 года, это в основном касается газовой сферы. Если бы подобные санкции выводились против нас в 2009 году, это действительно было бы чудовищно болезненным. Сейчас, насколько это болезненно, предстоит оценить», — сказал Фролов.
Он отметил, что оценка будет связана не с самим фактом обозначения санкций, но и с готовностью зарубежных партнеров продолжать сотрудничество. Ведь есть иные формы позволяющие продолжать взаимодействие. Это последние 8 лет демонстрирует ряд немецких предприятий.
«В ближайший год может запуститься крупное предприятие по производству катализаторов, которое полностью может удовлетворить спрос на самый массовый катализатор для вторичных процессов переработки нефти в России», — добавил эксперт.
Западные страны пообещали ввести санкции в отношении России после начала ей спецоперации по демилитаризации Украины.