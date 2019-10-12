В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось новое фото. На снимке актриса запечатлена вместе с Петром Чернышевым, оба — в свадебных нарядах. Пара повенчалась ровно 11 лет назад.

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой», — написали родные Заворотнюк.

Как отметили авторы подписи, в жизни бывают разные периоды. Независимо от того, радостные они или сложные, важно их разделить с любимым человеком.

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«Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует… Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», — сказано в подписи к фотографии.

Публикация растрогала поклонников актрисы. Многие признались, что не смогли сдержать слез.

Сейчас у Заворотнюк самый трудный период в ее жизни. Она тяжело болеет, по этому поводу сеть полнится самыми разными слухами. Родные и близкие актрисы большинство из них не комментируют.