В Ингушетии придумали наказание за стрельбу на свадьбе

Деньги пойдут в пользу малоимущих. Решение, по его словам, приняли единогласно на встрече с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов.

Ответственность за кортеж с невестой будет нести организатор свадебного мероприятия, сам кортеж ограничили до четырех машин. В одной из машин должен быть ответственный, которому поручат немедленно остановить автомобили, если начнется опасное вождение.

Представители ингушского духовенства собрались после недавней аварии свадебного кортежа, к которой погибли три человека. 6 сентября на дороге Майское — Назрань Mercedes из кортежа выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115. Погибли три человека — члены одной семьи. В салоне Mercedes нашли наркотики, водитель машины скрылся с места ДТП.