«В июне видим снижение»: пик смертности от коронавируса в Подмосковье пришелся на май
«Пик смертности, как мы и предполагали, приходится на май. Есть классификация, когда умирают с подтвержденным [диагнозом] — это 506 в мае, 900 неподтвержденных, но все симптомы, и еще плюс 200 — это хроники, на которых COVID-19 повлиял», — сообщил глава региона.
Он добавил, что патологоанатомическая служба в Подмосковье делает вскрытие при каждом случае смерти. Если учитывать этот факт, то в мае смертность составила 1606 человек.
Слава Богу, в июне видим снижение и смертности, и госпитализации — волна все-таки ушла. За все это время спасено 35 тысяч жизней. Это разные формы заболевания — и легкие, и тяжелыеАндрей Воробьевгубернатор Подмосковья.
Воробьев отметил, что врачи благодарили за то, что врачей-терапевтов не забыли при выделении доплат за работу. Эти люди тоже рисковали здоровьем, приходили к пациентам домой и привозили лекарства.
«Здесь (в больнице Воскресенска — прим. ред.) была очень тяжела ситуация. Пациентов со всех территорий везли сюда — Воскресенск, Домодедово, потом Мытищи пошли и Солнечногорск. Всей вашей команде большое спасибо», — заключил губернатор.
Сейчас в Московской области насчитывается 47 181 случай заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 14 187 пациентов. Скончались после заражения 644 человека.