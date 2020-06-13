«В июне видим снижение»: пик смертности от коронавируса в Подмосковье пришелся на май

Московской области удалось пройти пик смертности от коронавирусной инфекции. Наибольшее число летальных случаев насчитывалось в мае, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после визита в Воскресенскую районную больницу №2.

«Пик смертности, как мы и предполагали, приходится на май. Есть классификация, когда умирают с подтвержденным [диагнозом] — это 506 в мае, 900 неподтвержденных, но все симптомы, и еще плюс 200 — это хроники, на которых COVID-19 повлиял», — сообщил глава региона.

Он добавил, что патологоанатомическая служба в Подмосковье делает вскрытие при каждом случае смерти. Если учитывать этот факт, то в мае смертность составила 1606 человек.

Слава Богу, в июне видим снижение и смертности, и госпитализации — волна все-таки ушла. За все это время спасено 35 тысяч жизней. Это разные формы заболевания — и легкие, и тяжелые Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев отметил, что врачи благодарили за то, что врачей-терапевтов не забыли при выделении доплат за работу. Эти люди тоже рисковали здоровьем, приходили к пациентам домой и привозили лекарства.

«Здесь (в больнице Воскресенска — прим. ред.) была очень тяжела ситуация. Пациентов со всех территорий везли сюда — Воскресенск, Домодедово, потом Мытищи пошли и Солнечногорск. Всей вашей команде большое спасибо», — заключил губернатор.

Сейчас в Московской области насчитывается 47 181 случай заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 14 187 пациентов. Скончались после заражения 644 человека.