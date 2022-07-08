Росстат сообщил падении цен на товары и услуги в июне на 0,35%

Падение цен на товары и услуги в России в июне составило 0,35%. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Такие данные привел Росстат в своем отчете «Об индексе потребительских цен.

Самое значительное влияние на возникшую дефляцию оказало падение цен на плодоовощную продукцию. Общее снижение за месяц составило 10,67%. Среди товаров сильнее всего подешевели капуста (-31,%), помидоры (-28,3%), огурцы (-19,8%), свекла (-15%). Также снизились цены на чеснок, морковь, бананы, лук, груши, виноград и картофель. Лидерами по росту цен стали лимоны и яблоки, которые подорожали на 3,2% и 1,8% соответственно.

Среди прочих продовольственных товаров упали цены на молоко (-1,8%), гречку (-1,5%, свинину (-1,4%), мясо кур (-а 0,9%).

Цены на сахар в зависимости от региона упали на 0,1 до 15,5%. Яйца подешевели от 0,2% до 17,7%.

При этом подорожал маргарин на 3,1%. Среди других подорожавших товаров томатные консервы, шоколад, риск, какао, газированные напитки.

Среди регионов самое большое снижение цен зафиксировали в Дагестане (-2,1%) и Севастополе (1,2%). При этом в 11 субъектах Российской Федерации цены на товары и услуги выросли на 0,1−0,5%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге снизились на 0,6%. С начала года рост составил 11,8% и 10,7% соответственно.

Из непродовольственных товаров самое сильное снижение цен произошло на древесностружечные плиты (-8%), металлочерепицу и обрезные доски (-7,6% и 4,3%). На 1% подешевели лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам.

При этом подорожали спички (3,8%), щетки и зубные пасты (2,7% и 2,6%), а также туалетное мыло (2%). Также прибавили в цен краски для волос — на 3,1%, дезодоранты — на 2,8%, телефонные аппараты стационарные — на 2,6%, гели для душа — на 2,3%, кремы для рук — на 2,2%, учебники, учебные пособия — на 2,1%.