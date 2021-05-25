В храме Христа Спасителя ответили на слухи о мощах Николая Чудотворца и голове Иоанна Предтечи в Москве

В храме Христа Спасителя опровергли информацию о том, что в Москву якобы привезут мощи святителя Николая и голову Иоанна Предтечи. О фейке по пребыванию этих святынь в столице России сообщили на сайте храма.

«Дорогие братья и сестры! Информация о пребывании в храме Христа Спасителя мощей святителя Николая и честной главы святого Иоанна Предтечи не соответствует действительности. В храм Христа Спасителя никаких других святынь привозить не предполагают. Не стоит доверять непроверенным интернет-источникам», — говорится в сообщении сайта.

Ранее в СМИ разошлась информация, что 4 июня из собора Парижской Богоматери в Амьене в храм Христа Спасителя привезут голову Иоанна Предтечи. Также появились сообщения о том, что верующие смогут поклониться мощам Николая Чудотворца, которые привезут из Бари, в Москве и Санкт-Петербурге с 21 мая по 28 июля.

В марте 2021 года в Лотошино привезли мощи Серафима Саровского. Ковчег установили в специально изготовленную сень для постоянного поклонения в храме, который назвали в честь святого.