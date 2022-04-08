В храме Христа Спасителя началось отпевание Жириновского

Москвичи провожают Владимира Жириновского. В храме Христа Спасителя началась церемония отпевания политика, ее возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Одними из первых проститься с главой ЛДПР пришли его однопартийцы, сообщил телеканал «Звезда».

Задолго до начала церемонии в нем собралось несколько десятков человек. Среди них — однопартийцы, родные и близкие Владимира Жириновского. Также был замечен председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам патриарха Московского, Жириновский был выдающимся политическим деятелем современной России. Умерший глава ЛДПР, как отметил Кирилл, обладал многими талантами.

«Был ярким человеком, когда, поднимаясь на трибуну, выражал свою точку зрения. Что явилось причиной высокого уважения, которое снискал покойный в нашем народе, а у многих и любовь, так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения», — отметил он.

Патриарх Московский добавил, что с трибуны парламента Жириновский всегда говорил то, что думал.

Сразу после отпевания в Колонном зале Дома союзов состоится гражданская церемония прощания с политиком, а похоронят Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище во второй половине дня.