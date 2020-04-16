В ходе рейдов в Подмосковье выявлено 280 нарушителей режима самоизоляции

Во избежание распространения коронавирусной инфекции на территории Московской области введен режим самоизоляции граждан, приостановлена деятельность предприятий и организаций. Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции проводят совместные рейды по пресечению попыток нарушения правил особого режима, который введен в регионе.

В муниципальных образованиях Подмосковья 16 апреля прошли совместные рейды сотрудников Госадмтехнадзора и полиции. Самые масштабные рейды проведены в общественных местах в городских округах Химки, Реутов, Балашиха. Там были задействованы усиленные экипажи инспекторов.

Это связано с тем, что в указанных выше муниципалитетах наблюдается высокий индекс нарушений режима самоизоляции. В четверг также прошли рейды в Котельниках, Видном, Волоколамске и Дзержинском.

«В течение одного дня патрулирования общественных пространств, выявлено 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов. Он также добавил, что все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и полиции стали регулярно проводить рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Это важный шаг для борьбы с COVID-19. Кроме того, с 15 апреля в регионе действует режим пропусков.

Пропуск необходим всем, кто пользуется транспортом — как общественным, так и личным. Получить его можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого там нужно скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play.