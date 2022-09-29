Сибиряк мобилизовался вслед за сыном | 360°

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Сибиряк мобилизовался вслед за сыном

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Отец-сибиряк вызвался идти в армию добровольцем, чтобы поддержать мобилизованного сына. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Владимир из города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа недавно получил мобилизационную повестку. Молодой человек уже успел отслужить в армии и год как учился на заочном отделении вуза, рассказали журналисты Baza.

Призывник не имел оснований для отсрочки, хотя и ждал прибавления в семье — жена вот-вот должна была родить. Отец Владимира решил поддержать молодое поколение и добровольно вызвался идти защищать страну вместе с 25-летним сыном.

Из Радужного отец и сын вместе с другими мобилизованными отправились на военные сборы в Омск. По пути туда Владимир узнал, что у него родился сын. Жена призывника не скрывает надежды, что теперь муж сможет законно вернуться со сборов обратно.

Однако ни он, ни его отец не хотят возвращаться домой поодиночке.

Сибирь

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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