Сибиряк мобилизовался вслед за сыном | 360°

Общество 29 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Сибиряк мобилизовался вслед за сыном РИА «Новости»

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Отец-сибиряк вызвался идти в армию добровольцем, чтобы поддержать мобилизованного сына. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Владимир из города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа недавно получил мобилизационную повестку. Молодой человек уже успел отслужить в армии и год как учился на заочном отделении вуза, рассказали журналисты Baza.

Призывник не имел оснований для отсрочки, хотя и ждал прибавления в семье — жена вот-вот должна была родить. Отец Владимира решил поддержать молодое поколение и добровольно вызвался идти защищать страну вместе с 25-летним сыном.

Из Радужного отец и сын вместе с другими мобилизованными отправились на военные сборы в Омск. По пути туда Владимир узнал, что у него родился сын. Жена призывника не скрывает надежды, что теперь муж сможет законно вернуться со сборов обратно.

Однако ни он, ни его отец не хотят возвращаться домой поодиночке.

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