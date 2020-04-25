В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса. Инфекцию завезли из Москвы

«Коронавирус в медучреждение был занесен мужчиной, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу», — рассказал глава региона.

По его словам, мужчина не удосужился сообщить врачам, что вернулся из столицы и у него еще не закончился режим обязательного карантина. Симптомов респираторного заболевания у мужчины не было. Но это не помешало ему заразить больше 30 человек.

В Хакасии — 151 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 10 человек выздоровели.

По словам властей региона, в ближайшее время не стоит ждать массового смягчения ограничительных мер в Хакасии. Всему виной — большой прирост заболевших на прошедшей неделе.

Ранее глава Хакасии обвинил местных депутатов в том, что они не пришли на работу и сорвали заседание. Из-за этого, по его словам, в Хакасии не приняли меры поддержки населения и предпринимателей.