В Госжилинспекции Подмосковья назвали самые популярные вопросы от жителей региона

Профилактика правонарушений в работе управляющих компаний — это приоритет для подмосковной Госжилинспекции. Об этом представители надзорного ведомства заявили на публичном обсуждении в Красногорске.

На мероприятие пригласили около трехсот руководителей управляющих организаций. С ними говорили о работе Единой диспетчерской службы Московской области. Она — один из инструментов профилактики правонарушений. Ведь коммунальщики могут отреагировать на заявки жителей до проверок жилищных инспекторов.

Благодаря этому количество внеплановых проверок в первой половине года сократилось на 29% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. При этом они стали более результативными. Число рейдов, в результате которых выявлялись нарушения, увеличилось на 20%. Самые популярные вопросы, с которыми обращаются жители, жилищные инспекторы делят на две группы.

Источник фото: пресс-служба Госжилинспекции Московской области

«Половина вопросов — содержание и ремонт жилья. Потому что люди хотят жить в комфортных условиях. Другая половина — вопросы по начислениям и по оплате жилищно-коммунальных услуг», — сообщил заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко.

На встрече также обсудили изменения в жилищном законодательстве. А представители Ивантеевки поделились опытом развития волонтерского движения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Добровольцы рассказывают жителям о необходимости заключать договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В школах они проводят уроки жилищно-коммунального хозяйства.