В Госдуму внесут законопроекты с советскими нормами для педагогов

Инициатива, по его словам, позволит среди прочего устранить нехватку учителей в селах. А удлиненный отпуск и более высокая оплата труда повысят качество работы педагогических работников.

Депутат предлагает прописать в законе, что базовый оклад педагога — заработок за 18 учебных часов — должен составлять не менее 70% от средней заработной платы по региону.

«Это означает, что работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две [ставки], как это подчас имеет место», — пояснил суть изменений Смолин.

В другом законопроекте предлагается вернуть возможность досрочной пенсии при 25-летнем стаже.

Нормы о досрочном выходе на пенсию и отпуске в 56 календарных дней существовали в СССР, напомнил парламентарий.