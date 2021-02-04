Муж Скабеевой может пойти на выборы в Госдуму в Москве

Планируется, что Попов будет выдвигаться от партии «Единая Россия» и избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутат от которого сейчас Вячеслав Лысаков.

Сам Попов в комментарии изданию сказал, что с ним ведутся такие переговоры. При этом он отметил, что окончательного решения на этот счет пока нет.

«Предложение интересное и я готов его обсуждать», — сказал Попов.

В октябре 2020 года Вячеслава Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству, отмечается в материале.

Евгений Попов родился в 1978 году на Дальнем Востоке. Он окончил Дальневосточный государственный университет. Работал собственным корреспондентом «Вестей» в Приморье, в украинском корпункте канала «Россия», а также был корреспондентом этого телеканала в Соединенных Штатах. С 2016 года ведет программу «60 минут». Соведущей Попова является его супруга Ольга Скабеева.