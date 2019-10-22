Депутат Госдумы заявил о скором исчезновении ряда профессий
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что некоторые профессии в России исчезнут из-за замены персонала роботами, сообщил сайт Ura.ru.
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«Надо с понимаем относиться к тому, что мир меняется, появляются новые технологии, новые формы взаимоотношения работника и работодателя. Это все влияет на рынок труда, и ряд профессий становится невостребованными», — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что такая перспектива требует пересмотра существующей системы образования. Молодые специалисты должны идти на те специальности, которые будут востребованы.
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«Очевидно, что будущее за инженерами, программистами, IT-специалистами, за техническими специалистами. Самое главное — готовить специалистов в ногу со временем», — отметил Нилов.