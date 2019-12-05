В Госдуме уверили, что ОСАГО не подорожает на 30%

Страховщики: стоимость полиса ОСАГО снизилась в большинстве регионов Подробнее

Ранее Российский союз страховщиков (РСА) заявил, что ОСАГО может подорожать на 30%. Это произойдет, если будет отменен коэффициент за мощность двигателя автомобиля.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — заявили в пресс-службе РСА, комментируя законопроект о либерализации ОСАГО.

Сейчас проект рассматривают в Госдуме. В документе речь идет о введении повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, это касается превышения скорости более чем на 60 километров часов, вождения в нетрезвом виде, пересечения двойной сплошной, движения на красный свет.

Принятие такого закона может привести к повышению тарифа на полис в регионах-миллионниках. Как написала газета «Известия», уже сейчас там действует высокий территориальный тариф.