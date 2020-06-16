В Госдуме спрогнозировали высокий интерес россиян к голосованию по Конституции
«С учетом того, что болезнь ослабевает, все это видят, и карантинные меры уже другие, думаю, что интерес к голосованию будет высокий», — сказал в интервью «Известиям» парламентарий. Он отметил, что уже сейчас на дорогах Москвы — снова бурное движение, как и до пандемии. А это говорит о том, что люди стали меньше бояться выходить на улицу.
По его словам, на высокую явку может повлиять и то, что голосование будет проходить в течение недели, и россияне сами могут выбрать удобный для них день.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Сделать свой выбор можно несколькими способами: традиционно прийти на участок или проголосовать дома (для этого нужно заранее уведомить участковую комиссию по телефону). Жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свой голос с помощью электронного бюллетеня.