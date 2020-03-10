В Госдуме сирот предложили пропускать без очереди в детский сад

В детские сады без очереди нужно брать детей-сирот из приемных семей и семей опекунов. Такое предложение высказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В письменной форме глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил его министру просвещения Сергею Кравцову. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

Нилов считает, что так нужно освобождать места в детсадах для тех, кому они действительно нужны. Депутат отметил, что из-за очередей ребенок может вовремя не социализироваться.

«Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом», — подчеркнул Нилов.

Он надеется, что его предложение подтолкнет потенциальных приемных родителей к усыновлению или опеке.

Сейчас по российскому законодательству, без очереди в детский сад могут принять детей инвалидов, детей сотрудников полиции и военнослужащих, а также воспитывающегося только мамой ребенка.

Ранее стало известно, что почти 200 детей-сирот из Подмосковья нашли приемных родителей в 2020 году. Всего в Московской области живет более 24,5 тысячи детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.