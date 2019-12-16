В Госдуме с сомнением отнеслись к идее расселять аварийное жилье под ипотеку

Россиян, которые проживают в аварийных домах, могут начать расселять за счет ипотеки. Первый взнос за них оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ, а дальнейшая ставка не будет превышать 3% годовых. Депутат Государственной думы Илья Осипов рассказал, сможет ли работать этот способ.

Он отметил, что в пятилетней перспективе для расселения аварийного жилья предусмотрены «достаточно большие деньги». Поэтому такой вариант расселения, как ипотека, может функционировать.

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«Мы предпринимаем усилия, чтобы люди уезжали, и субсидируем этот переезд. Причем субсидируем не из местного бюджета, а очень сильно из федерального бюджета помогаем муниципалитету, потому что понимаем, что они не справляются», — сказал член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов.

Он пояснил, что ипотека вполне может рассматриваться как один из вариантов расселения жильцов аварийных домов. Осипов отметил, что теоретически этот способ может сработать, однако подчеркнул, что в реальности в аварийном жилье проживают люди с очень невысоким уровнем дохода.

«То есть как инструмент я бы приветствовал это [ипотеку], в развитие этого закона как раз он укладывается, но насколько он будет жизнеспособным? В этом смысле у меня есть пессимизм здоровый, потому что чаще всего это люди с невысоким уровнем дохода и они не в состоянии приобрести квартиры. Потому что уж из аварийного жилья тот, кто мог, уехал, остались только люди крайне небогатые», — пояснил Осипов.

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Депутат также пояснил, что все жилье, которое признано аварийным до 1 января 2017 года, должны расселить за ближайшие четыре года.

«Самое главное — мы сейчас создаем механизм, который позволил бы нам добиться устойчивого сокращения аварийного фонда — и расселять больше, чем признается аварийным, и сделать так, чтобы меньше домов становилось аварийными. То есть профилактический ремонт и сама программа капитального ремонта должна здесь работать», — отметил он.