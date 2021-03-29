В Госдуме рассмотрят идею об обязательной регистрации домашних животных

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать обязательными регистрацию и учет домашних животных. С такой инициативой выступило Заксобрание Челябинской области, документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Предлагается изменить ряд законодательных актов, в том числе закон «Об ответственном обращении с животными». Авторы подчеркнули, что домашние животные очень часто становятся бездомными, когда их теряют или бросают хозяева. Именно за счет этого в основном растет популяция бродячих животных.

Чтобы этого избежать, депутаты предложили ввести требование обязательных регистрации и учета животных. Они уверены — это «позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами».

За определение порядка регистрации питомцев должны будут отвечать органы государственной власти субъектов страны. Авторы также предложили указать в законе полномочия федерального органа исполнительной власти по определению единых на территории России правил содержания домашних животных. Речь идет про собак и кошек.

Новую норму предлагают и в отношении бездомных животных. Сейчас после отлова собак и кошек вакцинируют, стерилизуют и возвращают на прежние места обитания.

«Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов на которых они были отловлены», — сказано в сообщении.