В Госдуме рассказали о работе над признанием иностранных вакцин

Иностранные вакцины от коронавируса могут легализовать в России уже в скором времени. Об этом Daily Storm рассказал Бадма Башанкаев, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья.

Он пояснил, что точные даты пока неизвестны, однако в Госдуме понимают важность легализации вакцин и работа в этом направлении ведется.

«У нас пока нет такой даты, но я очень надеюсь, что, вероятнее всего, мы в течение месяца что-то реализуем. <…> У нас только на следующей неделе будет заседание с [главой Роспотребнадзора Анной] Поповой, вчера было у министра здравоохранения. Обсуждали, внимательно смотрели, как разрешить эту ситуацию», — сообщил Башанкаев.