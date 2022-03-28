В Госдуме призвали западных партнеров Украины отреагировать на пытки военнопленных РФ

Кадры пыток пленных российских военных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране, а сейчас поддерживают и снабжают оружием. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Посмотрев видео [с издевательствами над военными ВС РФ], можно сказать, что хунта, которая пришла к власти в результате госпереворота при финансировании стран Запада, в очередной раз показала лицо. Оно ничем не отличается от нацистов и их пособников, которых все человечество уже осудило в Нюрнберге», — сказал он.

Сейчас, по мнению Красова, когда маски сброшены, власти Украины продемонстрировали истинное обличие. На фоне этого, как отметил депутат, возникает вопрос к западным странам. И он заключается в том, будут ли они дальше говорить, что выступают против нацизма, но вместе с тем игнорировать военные преступления, которые каждый день совершают ВСУ.

Красов напомнил, что преступные действия украинской армии расследует СК РФ. Ведомство даст этому соответствующую оценку.

«По окончании спецоперации по каждому военному преступлению будет дана оценка. Каждого преступника ждет суд, каждый преступник получит сполна», — подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Ранее о том, что люди, причастные к издевательствам над российскими военнопленными на Украине, должны понести полную ответственность за свои преступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.