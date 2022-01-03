В Госдуме призвали освободить Красную площадь от захоронений лидеров СССР

Мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других деятелей СССР нужно убрать с Красной площади, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Та же судьба, по его мнению, должна постичь и тело Владимира Ленина.

Чернышов подчеркнул, что захоронения на Красной площади кощунственны на фоне того, что рядом жители и гости страны отмечают праздники, гуляют. Там же развернуты каток и торговые ряды, сообщило РИА «Новости».

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — подчеркнул он.

По словам Чернышова, сам Ленин никогда не хотел, чтобы его тело после смерти выставляли на обозрение.

На мемориальном кладбище на Красной площади похоронены военные и политические деятели СССР. Рядом с Мавзолеем Ленина, в частности, погребены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Леонид Брежнев.