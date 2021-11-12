В Госдуме предрекли ненужность депутатов в будущем

В России в скором времени может не стать таксистов и официантов. Их обязанности будут выполнять роботы. На смену депутатам придут новые технологии — голосовать за законы население станет самостоятельно.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru допустила, что беспилотное такси появится уже в ближайшем будущем.

«Знаю, что одна из крупных компаний уже тестирует в Москве такие автомобили», — сказала она.

Парламентарий указала и на еще одну модную тенденцию, которая стала особенно актуальной в пандемию: появление роботов-официантов.

«И я думаю, что со временем и депутаты Госдумы будут не нужны, потому что в итоге появятся новые технологии, когда граждане смогут самостоятельно голосовать за тот или иной закон», — высказала предположение Бессараб.

Искусственный интеллект, по ее словам, уже начал заменять человека в повседневной жизни. Из-за развития цифровых технологий некоторые профессии потеряли часть потенциальных клиентов.

«Например, в свое время были очень популярны дата-центры, курсы по обслуживанию клиентов в кол-центрах, сегодня эти кол-центры заменил искусственный интеллект», — подчеркнула депутат.

Она призвала не бояться развития цифровых технологий, поскольку на смену отмершим профессиям придут другие.