В Госдуме предложили выделять для граффити определенные места

Художники, занимающиеся граффити, часто сталкиваются с трудностями в России. Местные власти нередко закрашивают их работы. Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов предложил дать больше свободы людям, которые делают граффити, в частности предоставлять площадки для этого.

Пахомов сказал «Парламентской газете», что художникам надо позволить рисовать свободно, но в заранее согласованных местах. Кроме того, он предложил начать проводить в России фестивали или даже конкурс граффити.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил упростить процедуры по согласованию создания граффити.

«Убей бог, не понимаю, зачем нужна повсеместная война со стрит-арт-художниками, которые делают мир вокруг ярче и красивее, — написал парламентарий в своем Telegram.

Он привел в пример случай в Петербурге, когда было замазано граффити о врачах-героях на трансформаторной будке. Его не согласовали с собственником. Однако, по мнению Хинштейна, «Россетям» было проще легализовать картину уже постфактум, а не закрашивать.

«Не призываю поощрять правовой нигилизм, но предлагаю задуматься: а почему художники не формализуют свои граффити? Им не может не быть жалко своего труда, если потом их работу уничтожают», — отметил он.

По его словам, так происходит из-за бюрократических процедур. Творческие люди боятся или не умеют их проходить. Депутат выразил мнение о том, что этот механизм нужно максимально упростить.