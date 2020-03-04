    04 марта 2020, 07:41

    В Госдуме предложили продавать сухой лед по новым правилам

    Андрей Иванов

    После смертельного ЧП в московской бане депутат Иван Сухарев предложил ввести новые правила продажи сухого льда в России. На упаковке замороженного углекислого газа должно быть кричащее предупреждение о его опасности. Как сообщил RT, Сухарев направил письмо со своим предложением главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
    В Госдуме предложили продавать сухой лед по новым правилам

    «Для минимизации рисков повторения подобных трагических ситуаций прошу вас рассмотреть возможность введения новых правил торговли сухим льдом, например, обязать производителей данной продукции наносить на 50% площади упаковки предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью», — приводит RT текст письма депутата.

    Сухарев предложил еще один вариант по снижению рисков. К упаковке можно прикладывать специальный бланк с подробным описанием всех последствий использования сухого льда не по назначению.

    Происшествие с гибелью людей произошло 28 февраля в одном из банных комплексов Москвы. Блогерша-миллионщица Екатерина Диденко отмечала свой день рождения тематической вечеринкой. Ее муж Валентин добавил в бассейн 25 килограммов сухого льда и прыгнул в воду. В результате этого бездумного поступка он погиб. Из-за нехватки воздуха утонули еще два человека.