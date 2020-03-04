В Госдуме предложили продавать сухой лед по новым правилам

«Для минимизации рисков повторения подобных трагических ситуаций прошу вас рассмотреть возможность введения новых правил торговли сухим льдом, например, обязать производителей данной продукции наносить на 50% площади упаковки предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью», — приводит RT текст письма депутата.

Сухарев предложил еще один вариант по снижению рисков. К упаковке можно прикладывать специальный бланк с подробным описанием всех последствий использования сухого льда не по назначению.

Происшествие с гибелью людей произошло 28 февраля в одном из банных комплексов Москвы. Блогерша-миллионщица Екатерина Диденко отмечала свой день рождения тематической вечеринкой. Ее муж Валентин добавил в бассейн 25 килограммов сухого льда и прыгнул в воду. В результате этого бездумного поступка он погиб. Из-за нехватки воздуха утонули еще два человека.