В Госдуме предложили принудительно изолировать наркоманов от общества

Такое заявление Нилов сделал в ходе своего выступления на круглом столе «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет».

По словам депутата, каждый наркоман, который сейчас находятся в обществе, является основным пропагандистом и сотрудником даркнета, а таких людей — миллионы. Нилов уверен, что для победы над даркнетом необходимо изолировать всех наркозависимых от остальных людей. Он подчеркнул, что такое решение позволит спасти жизнь не только самого больного, но и тех, кого он мог бы подвергнуть своему пагубному влиянию и, рано или поздно, подтолкнуть к употреблению наркотиков.

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«Предлагаю приравнять к уголовному преступлению и при вынесении приговора по той статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности — принудительное лечение», — подчеркнул депутат.

Нилов также отметил, что для таких заключенных необходимо создать специальные тюрьмы, которые будут располагаться отдельно от остальных зон. Кроме того, условия содержания в них должны быть менее строгие, чем в остальных местах заключения.

Депутат также подчеркнул, что особо тяжелыми преступлениями являются деяния правоохранителей, которые так или иначе помогают распространению наркотиков. Для того, чтобы бороться с этим явлением, Нилов предложил ввести особо строгое наказание, наравне с теми, кто предал родину — «высшая мера с конфискацией и никаких УДО».

Кроме того, депутат отметил, что пропаганда наркотических веществ идет в одном ряду с пропагандой фашизма, нацизма и идеологии ИГ. Следовательно, как и за другие перечисленные преступления, за пропаганду наркотиков должно быть уголовное наказание.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.