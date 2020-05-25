В Госдуме предложили платить надбавку к пенсии с 75 вместо 80 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предлагающий платить надбавку к пенсии с 75 лет, а не с 80, как сейчас. Речь идет о доплате в размере 11 тысяч рублей.

Сейчас россиянам, достигшим 80 лет, положена фиксированная выплата, идущая дополнительно к страховой пенсии по старости. С 1 января 2020 года размер выплаты составляет 11 372 рубля в месяц, сказано на сайте Пенсионного фонда России. Деньги выплачивают из-за необходимости для пожилых в постоянном постороннем уходе.

Группа депутатов, включая главу думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова и вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, предложила выплачивать эту надбавку тем, кто достиг 75 лет.

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилось РИА «Новости», говорится, что Всемирная организация здравоохранения относит людей от 75 лет и старше к лицам старческого возраста, практически все они «имеют хронические заболевания», и во многих странах таким гражданам «предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки».

Принятие инициативы, считают ее авторы, позволит обеспечить более достойный уровень жизни пенсионерам старше 75 лет.