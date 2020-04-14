В Госдуме предложили объявить амнистию по «административке»

Россиянам предложили простить административные правонарушения. Амнистия позволит облегчить работу Госавтоинспекции и МВД. Прежде всего, считают в Госдуме, освободить от наказания стоит проштрафившихся автомобилистов.

Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил в беседе с «Парламентской газетой», что амнистию стоит провести в честь 75-летия Великой Победы. При этом депутаты уже внесли несколько проектов постановлений, в которых идет речь о прощении уголовных преступлений.

«Если уж мы собираемся освобождать от наказания лиц, совершивших уголовные преступления, то уж нарушителей административного законодательства тем более надо амнистировать», — сказал Лысаков.

Сейчас у правоохранительной системы довольно много проблем из-за создания единой электронной базы. Некоторые данные в нее вносились с ошибками, информация по правонарушениям была неполной.

«Эта накопившаяся за годы мешанина серьезно осложняет работу», — заметил депутат, добавив, что система работает некорректно. Если же ее «перезагрузить», решатся как организационно-технические, так и программные проблемы.

Было бы значительно проще начать с нуля, объявив амнистию. И зачистить, обнулить и перезапустить электронные базы для того, чтобы Госавтоинспекции и МВД в целом было проще работать Вячеслав Лысаков первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Административную амнистию нужно в первую очередь предусмотреть для автомобилистов, у которых есть те или иные штрафы. Распространить ее нужно на широкий круг правонарушений, но подходить к этому с умом.

«Какие составы правонарушений следует вывести из-под амнистии, можно обсудить с коллегами в Госдуме, это вопрос проработки деталей», — сказал парламентарий.

На амнистию не стоит рассчитывать, к примеру, тем, кто сел за руль пьяным или стал виновником ДТП с серьезными последствиями.

Коллеги Лысакова депутаты Сергей Иванов и Сергей Шаргунов ранее предложили амнистировать в связи с 75-летием Победы осужденных за преступления небольшой или средней тяжести. Последний раз амнистию, которая входит в исключительную компетенцию Госдумы, объявляли в 2015 году.