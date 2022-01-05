В Госдуме предложили не продавать сигареты родившимся после 2014 года россиянам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести полный запрет на продажу табака россиянам, которые родились после 2014 года. К тем, кто уже курит, по мнению политика, можно применять более мягкие меры борьбы с вредной привычкой.

Хамзаев обратил внимание, что в некоторых европейских странах задумываются над тем, чтобы ввести полный запрет продажу на любую табачную продукцию для тех, кто родился после 2014 года. По словам, парламентария, это верное решение, сообщило РИА «Новости».

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что по данным федерального проекта «Трезвая Россия», в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет, и каждый год число курящих растет. Антитабачную кампанию, которая проходит в стране и во всем мире, по его мнению, напоминает «белку в колесе».

«Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций», — пояснил Хамзаев.

При этом, как отметил парламентарий, продолжают появляются новые угрозы. К ним он отнес снюс, айкосы и вейпы. На фоне этого, по словам Хамзаева, важно защитить тех, кто еще не начал курить. А к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, заключил он.