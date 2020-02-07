В Госдуме предложили не привязываться к определенному направлению маткапитала

Материнский капитал можно тратить на разные цели, даже если женщина уже решила отдать его в пользу будущей пенсии. Так считают депутаты ЛДПР. Они хотят, чтобы эту возможность прописали в законе.

Авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутаты Дмитрий Свищев и Елена Строкова. Документ можно посмотреть в базе данных Государственной думы.

Парламентарии считают, что даже если женщина отправила свой маткапитал на создание накопительной пенсии, она может отказаться от этого решения и направить деньги на другие цели. Например, на улучшение жилищных условий, на покупку товаров для детей-инвалидов, на образование ребенку. По действующему законодательству это невозможно. Если маткапитал направили для накоплений пенсий, изменить свое решение уже нельзя.

С 1 января 2020 года в России увеличили выплаты на первого ребенка до 466 617 рублей. За второго теперь платят 616 617 рублей. Программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года.