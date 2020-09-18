В Госдуме поддержали идею студенческого капитала и предложили платить его во время учебы

Российским студентам действительно нужна более серьезная материальная помощь от государства. Ведь зачастую молодые люди в ущерб знаниям идут работать, чтобы как-то себя прокормить. Так депутат Госдумы Максим Зайцев прокомментировал «360» инициативу справедливороса Федота Тумусова ввести студенческий капитал.

Данную инициативу мы поддерживаем. Насколько она на сегодняшний день актуальна? Конечно, очень актуальна. Стипендии студентов до сих пор на уровне двух-трех тысяч рублей. На эти денежные средства прожить невозможно. Студентам приходится работать. Зачастую они это делают вместо учебы. Соответственно, мы теряем уровень знаний Максим Зайцев. заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию.

Однако Зайцев сомневается, что это предложение одобрят в Госдуме. Ведь для того чтобы платить по 250-500 тысяч выпускникам, эти деньги нужно откуда-то взять.

«Надо посмотреть финансово-экономическое обоснование. Маловероятно, что партия власти поддержит данную инициативу», — считает депутат.

По его словам, средства на помощь студентам можно получить, если уменьшить зарплату депутатам и чиновникам. Пока непонятно, какие статьи расходов предлагает сократить автор идеи, замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов. Зайцев не согласен с тем, что студенческий капитал может идти на узкий список целей и использоваться только после выпуска из учебного заведения.

«Если мы примем решение существенно помогать студентам, то эти деньги они должны иметь право тратить на оплату своего обучения, съем жилья, при желании на открытие собственного дела, на первый взнос на покупку квартиры. Список расходования денежных средств должен быть расширен», — подчеркнул представитель комитета Госдумы по науке и образованию.

Ранее Тумусов предложить в качестве поддержки студентов выплачивать им единоразово по 250-500 тысяч рублей.