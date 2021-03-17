В Госдуме поддержали идею сделать профессиональные праздники выходными

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал предложение ввести дополнительные выходные дни в России. В каждой отрасли они могут быть свои.

По его словам, в каждой флагманской отрасли можно сделать нерабочими профессиональные праздники. Например, День учителя, День работника сельского хозяйства и День космонавтики.

«Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни», — сказал Вострецов, который является членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его процитировало агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что если для этого нужно будет сдвинуть даты, то надо это сделать.

На сайте Российской общественной инициативы открыто голосование в поддержку идеи сделать 12 апреля — День космонавтики — выходным. Также в России уже долгое время обсуждается вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Идею поддержал омбудсмен Москвы, против выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.