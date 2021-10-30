В Госдуме ответили на слова о «сошедшем с ума» из-за русского языка Гоголе

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на заявление экс-депутата Рады Ирины Фарион о Гоголе, который, по ее мнению, сошел с ума из-за русского языка. По словам политика, проблемы с психикой есть у Фарион, а не у великого русского классика.

Милонов отметил, что экс-депутат Рады поступает неверно, когда начинает наделять Гоголя любыми качествами и чертами по своему усмотрению. Однако если она глубже изучит его тексты, то поймет, что ее рассуждения о языке неверны, сообщил он в беседе с РЕН ТВ.

«Если посмотреть произведения Николая Васильевича, посмотреть образ его мысли и построение некоторых текстов, это не украинский язык и не перевод с украинского языка», — подчеркнул Милонов.

Он также напомнил Фарион, что во времена Гоголя думающие люди, которые писали и сочиняли, практически все говорили на русском языке.

«Да, украинский язык имел место на селе, в провинции, но настоящий украинский язык — русский», — заключил парламентарий.

Свое мнение о творчестве Гоголя Фарион высказала ранее в эфире на одном из YouTube-каналов. По ее словам, писатель «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», потому что думал на украинском языке, а писал на русском.