В Госдуме объяснили пользу идеи Жириновского о неделе «свободного» отдыха

Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по предоставлению россиянам дополнительной недели отдыха могло бы поставить точку в спорах о продолжительных майских или новогодних праздниках. Об этом «360» сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Дискуссии относительно продолжительных новогодних или майских праздников возникают каждый год, указал депутат. По словам Нилова, обычно люди поддерживают долгий отдых.

«Такое ощущение складывается, что те, кто хочет отдыхать продолжительное время на Новый год, хотят и на майские праздники тоже отдыхать», — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее уже вносил проект закона с похожим предложением. Однако документ не был поддержан ни правительством, ни большинством депутатов.

«Было предложение зафиксировать лишь несколько обязательных выходных в январе, все остальное — отдать гражданам для самостоятельного определения, когда пользоваться этими выходными днями. Кто хочет — в мае, кто хочет — в январе, кто хочет — в любой другой период», — рассказал Нилов.

Депутат отметил, что если бы эту инициативу поддержали, это поставило бы точку в спорах о долгих выходных на праздниках, о том, нужно ли это, удобно или нет.

«Это было бы удобно и разумно. <…> Но инициатива поддержана не была, хотя она настолько универсальна, что все критики и все сторонники были бы удовлетворены, потому как можно было бы воспользоваться дополнительными днями оплаченного отпуска тогда, когда они хотят», — объяснил Нилов.

Жириновский в пятницу заявил, что объявление о нерабочих днях в период с 1 по 10 мая являются разовой акцией, и в связи с этим предложил добавить к отпуску россиян дополнительные семь дней каникул, чтобы люди сами решали, когда им отдыхать. Жириновский отметил, что слишком долгий отдых вредит экономике. Будет лучше, если россияне получат больше свободы в выборе времени, когда отдыхать, заявил политик. Об этом сообщало Ura.ru.