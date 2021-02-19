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    19 февраля 2021, 23:06

    В Госдуме объяснили, как снизить злоупотребление алкоголем в стране

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по охране здоровья Борис Менделевич рассказал РИА ФАН, что проведение грамотной социальной политики поможет снизить злоупотребление спиртными напитками среди молодежи.

    «Пока я не видел в научной литературе доказательных данных, согласно которым повышение возрастного ценза с 18 до 21 года приводит к снижению потребления спиртных напитков», — обратил внимание парламентарий.

    По его мнению, ограничения не помогут решить эту проблему. Он заметил, что у чрезмерного потребления алкоголя есть разные причины.

    «Лично я считаю, что для дальнейшего регулирования важно проводить грамотную социальную политику», — добавил собеседник информагентства.