В Госдуме объяснили, как снизить злоупотребление алкоголем в стране

Член думского Комитета по охране здоровья Борис Менделевич рассказал РИА ФАН, что проведение грамотной социальной политики поможет снизить злоупотребление спиртными напитками среди молодежи.

«Пока я не видел в научной литературе доказательных данных, согласно которым повышение возрастного ценза с 18 до 21 года приводит к снижению потребления спиртных напитков», — обратил внимание парламентарий.

По его мнению, ограничения не помогут решить эту проблему. Он заметил, что у чрезмерного потребления алкоголя есть разные причины.

«Лично я считаю, что для дальнейшего регулирования важно проводить грамотную социальную политику», — добавил собеседник информагентства.