В Госдуме хотят организовать круглый стол с участием Дурова

В Госдуме планируют организовать круглый стол с участием основателя Telegram Павла Дурова. На заседании обсудят ситуацию на рынке мобильных приложений, затронут также и идею Дурова законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore.

«Дуров предлагает „законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore“… Уверен, что стоит обсудить саму ситуацию и провести в Думе круглый стол с экспертами», — написал в своем Telegram-канале замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Его слова приводит РИА «Новости». Он также выразил надежду на то, что Дуров мог бы удаленно принять участие в этом заседании, чтобы все более подробно выслушали его предложение.

«Постараюсь организовать соответствующее мероприятие в Думе», — написал Тумусов. При этом он отметил, что пока рано загадывать выльется ли это в законопроект или переговоры с компаниями, или так и останется на уровне обсуждений. Тумусов назвал эту идею «чрезвычайно интересной», хотя и «балансирующей на грани».

«Не обернется ли реализация такой меры просто уходом Apple с российского рынка? Ведь даже вполне аккуратный закон, обязывающий Google и Apple предустанавливать ряд российских приложений на смартфоны, вызвал огромную информационную волну. А тут дело куда серьезнее», — написал он.

С другой стороны, как подчеркнул Тумусов, «выгода для российских программистов очевиднее. В общем, главное — не рубить с плеча».

Ранее Павел Дуров объяснил, как компания Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке. Бизнесмен объяснил, что Apple берет 30% от продажи цифровых услуг с каждого приложения. При этом взамен разработчики получают только возможность продавать приложение пользователям iРhоnе. Так же поступает Google с Android.

За что мировые платформы берут такую комиссию, и есть ли сейчас альтернатива AppStore и Google Play — в материале «360».