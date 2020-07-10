В Госдуме хотят организовать круглый стол с участием Дурова
«Дуров предлагает „законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore“… Уверен, что стоит обсудить саму ситуацию и провести в Думе круглый стол с экспертами», — написал в своем Telegram-канале замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Его слова приводит РИА «Новости». Он также выразил надежду на то, что Дуров мог бы удаленно принять участие в этом заседании, чтобы все более подробно выслушали его предложение.
«Постараюсь организовать соответствующее мероприятие в Думе», — написал Тумусов. При этом он отметил, что пока рано загадывать выльется ли это в законопроект или переговоры с компаниями, или так и останется на уровне обсуждений. Тумусов назвал эту идею «чрезвычайно интересной», хотя и «балансирующей на грани».
«Не обернется ли реализация такой меры просто уходом Apple с российского рынка? Ведь даже вполне аккуратный закон, обязывающий Google и Apple предустанавливать ряд российских приложений на смартфоны, вызвал огромную информационную волну. А тут дело куда серьезнее», — написал он.
С другой стороны, как подчеркнул Тумусов, «выгода для российских программистов очевиднее. В общем, главное — не рубить с плеча».
Ранее Павел Дуров объяснил, как компания Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке. Бизнесмен объяснил, что Apple берет 30% от продажи цифровых услуг с каждого приложения. При этом взамен разработчики получают только возможность продавать приложение пользователям iРhоnе. Так же поступает Google с Android.
За что мировые платформы берут такую комиссию, и есть ли сейчас альтернатива AppStore и Google Play — в материале «360».