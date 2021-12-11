В Госдуме анонсировали законопроекты, которые облегчат россиянам жизнь в новом году

В новом году в Госдуме ожидается рассмотрение большого количества законопроектов, которые должны облегчить жизнь россиян. В частности, речь идет об упрощении налоговой системы, а также дальнейшей цифровизации многих процессов в социальной сфере.

О панируемых изменениях рассказала в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что в 2022 году также ожидается работа над проектами, которые направлены на улучшение экологической обстановки.

«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса», — сказала парламентарий, добавив, что это будет очень удобно для самозанятых россиян.

Помимо этого, по ее словам, с нового года можно будет в беззаявительном порядке получать целый ряд социальных пособий.

«Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — подчеркнула Бессараб.

Также политик обратила внимание, что в следующем году в России должна увеличиться часть социальных выплат.