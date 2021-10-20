Самый большой в России сноупарк построят в горах Сочи

Для всех любителей зимних видов спорта в Сочи построят новый сноупарк под открытым небом. Он появится на время проведения ежегодного фестиваля Quiksilver New Star Camp. Парк станет самым большим в России: его площадь составит более 100 тысяч квадратных метров.

«Гостей также ждет катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тысяч квадратных метров, который будет построен организаторами на высоте 1600 метров», — говорится в сообщении пресс-службы New Star Camp, которое процитировало «РИА Новости».

В этом сезоне на крупном фестивале ожидается еще больше гостей, чем год назад. Организаторы фестиваля связывают ожидаемый наплыв с тем, что во время закрытых границ в России сформировалось новое общество сноубордистов, которое нацелено именно на активный отдых в своей стране.

Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp состоится в Сочи будущей весной, с 1 по 10 апреля 2022 года. Его гостей и участников будут ожидать на популярном горнолыжном курорте «Роза хутор». Совсем скоро там откроется очередной зимний сезон. Запланированная дата — 17 декабря.