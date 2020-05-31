«Редчайший случай». В Гидрометцентре объяснили рекорд майских ливней

В Москве за два дня в сумме выпало более 140% месячных осадков, и это можно назвать уникальным явлением. С чем связана рекордная непогода, «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осадки, которые начались в четверг и еще сегодня ночью наблюдались, они действительно в какой-то степени уникальны. Вполне возможно, после анализа это редчайший случай», — сказал метеоролог.

Синоптик также объяснил, почему майские сильные дожди побили все рекорды в столичном регионе.

«Во второй половине нынешней недели погоду в Москве обусловили фронтальные разделы южного циклона. Сам циклон находится на Украине, но медленно перемещается по южным регионам европейской части России. Фронтальные разделы, которые связаны с этим циклоном, именно они формируют погодные условия и осадки — очень длительные и интенсивные, которые начались в четверг, 28 мая», — рассказал Вильфанд.

С южным циклоном в метеорологии традиционно связаны проблемы. Фронтальные разделы сначала перемещались с юго-запада на северо-восток, и в пятницу днем выпала половина месячной нормы осадков. Затем такое же количество осадков выпало в ночь на субботу. И в ночь на воскресенье произошло то же самое.

Почва перенасыщена. Понятное дело, это неблагоприятные явления Роман Вильфанд руководитель Гидрометцентра.

Дожди продолжатся 31 мая, но они уже будут не такими интенсивными. Основная масса осадков прогнозируется в Новой Москве, а также в южном и юго-западном административных округах столицы.

«Все эти осадки исключительно большие составляют то, что называют опасным явлением погоды, они нарушают обычную жизнедеятельность города, области», — заявил метеоролог.

Однако все эти осадки были предсказаны. Поэтому в столице успели принять меры, которые минимизируют негативные последствия.

«Июнь начнется со свежести. Свежесть будет заключаться в том, что если сегодня ночью температура была +11…+13 градусов, то завтра такая же температура будет, но только днем. А в ночь на понедельник — всего лишь пять-шесть градусов, такая же ситуация и во вторник. Существенных осадков не прогнозируется в начале недели. Это связано с тем, что этот холодный воздух не насыщен влагой», — добавил синоптик.

В начале июня будет облачно, изредка будет показываться солнышко.

Рассчитывать на потепление можно только к середине первой декады июня, подытожил Вильфанд.