В Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю, начиная с 7 декабря

По словам метеоролога, погода «будет на удивление однообразна» как в центре, так и на юге Европейской России.

«Та погода, которая прогнозируется на понедельник, — та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных», — пояснил он, добавив, что весь этот период осадков не ожидается.

В центре Европейской России температура из-за антициклона будет на два градуса ниже нормы, на юге региона — на 5-7 градусов. При этом на юге европейской части, где антициклон не действует, «будут по-прежнему положительные аномалии» с температурами -3…-5 градусов.

Теплый воздух распространится дальше — на северный Урал, Таймыр, север Красноярского края, уточнил Вильфанд.

Над западной Сибирью и над Красноярским краем температура к среде резко понизится. Если в понедельник в центре Красноярского края ожидается -15 градусов, то к четвергу будет 35-40 градусов ниже нуля.