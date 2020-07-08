В ГИБДД сочли возможным увеличение максимальной скорости на трассах

«Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 километров в час — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой», — рассказал Понарьин.

Он также отметил, что в нынешних документах, которые описывают стандарты эксплуатации дорог, максимальная скорость движения транспорта 130 километров в час. Однако увеличение порога возможно при условии развития «документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог».

Ранее в ГИБДД предложили не разрешать садиться за руль каршеринга тем водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения.