В ФЗНЦ поддержали слова Пригожина об экспансии США

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич прокомментировал открытое письмо петербургского предпринимателя Евгения Пригожина Конгрессу США. Общественный деятель отметил, что в обращении российского бизнесмена к американским политикам прозвучали важные темы.

Ранее Евгений Пригожин направил письмо в американский Конгресс в ответ на резолюцию, где бизнесмена назвали «угрозой национальной безопасности» и потребовали от сенаторов применить против него санкции.

В своем обращении Пригожин ответил на критику политиков США. Особое внимание он уделил тому, что «национальными интересами» Вашингтона стал весь мир. Предприниматель подчеркнул, что государства, выступавшие против вмешательства американцев, исчезали с лица Земли или теряли часть территорий.

Комментируя это событие, Александр Малькевич заявил, что с особым интересом прочитал письмо Евгения Пригожина Конгрессу США. По его мнению, бизнесмен затронул важные темы, о которых до этого момента не было принято говорить в мире.

«О том, что уже более 100 лет США по непонятной причине провозгласили своими национальными интересами весь мир», — убежден эксперт.

Глава ФЗНЦ отметил, что Соединенные Штаты ведут войны за пределами государства. По его словам, армия США уже давно не защищает свои границы, а занимается активными действиями на территориях других стран. Малькевич считает одним из важных тезисов в письме Пригожина заявление о борьбе всего мира с США за собственный суверенитет. Общественный деятель утверждает, что многие страны вынуждены отстаивать свою политику в противостоянии с Вашингтоном.

Малькевич подытожил, что сейчас в отношении России Конгресс США работает «в режиме взбесившегося принтера». По словам специалиста, в адрес российских граждан и страны вводятся новые необоснованные санкции. Например, для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Малькевич настаивает, чтобы вопрос американской агрессии все чаще поднимала элита, а также независимые СМИ и гражданские активисты.