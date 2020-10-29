В ФМБА объявили об отсутствии препаратов, гарантированно излечивающих COVID-19

Сейчас в мире не существует лекарства, которое бы гарантированно останавливало COVID-19. Препараты могут лишь влиять на симптомы. Об этом заявил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

«На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия», — сказал Аверьянов, его цитирует РИА «Новости».

По словам пульмонолога, большинство предлагаемых средств «либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания».

Аверьянов выступил на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы».

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года. Сейчас по всему миру число зараженных приблизилось к 45 миллионам. Погибли 1,1 миллиона человек. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США — 9,1 миллиона. В лидерах также Индия и Бразилия. В России, по последним данным, выявили с начала пандемии 1,5 миллиона случаев коронавируса.