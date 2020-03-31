В Филатовской больнице Москвы сообщили о 106 больных COVID-19
О ситуации в Филатовской больнице рассказал ее главный врач Валерий Вечорко. Он написал об этом на своей странице в Fасеbооk.
По состоянию на 31 марта всего в больнице находятся 488 пациентов. Из них 106 с COVID-19, еще у 312 диагностирована внебольничная пневмония. За сутки в медучреждение привезли 174 человека, двое выписались.
В другой больнице, в Коммунарке, тоже остаются пациенты с коронавирусом. По словам ее главврача Дениса Проценко, там находится 314 человек. У 59 из них COVID-19, еще 127 ждут подтверждения, у 102 пневмония. Об этом Проценко написал в Facebook.
При этом в отделении реанимации и интенсивной терапии остаются 22 человека, пятеро подключены к аппарату ИВЛ. У четверых из них коронавирус. За сутки из больницы в Коммунарке выписались 62 человека, госпитализированы 28.
В России зарегистрировано 1836 случаев коронавируса. Жертвами вируса в стране стали 12 человек, а еще 70 выздоровели.