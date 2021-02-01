Роструд напомнил о переносе выходных в феврале

Во вторник, 23 февраля, будет отмечаться День защитника отечества. Это официальный выходной.

Таким образом, на неделе с 15 по 21 февраля будет шесть рабочих дней с понедельника по субботу.

А на следующей неделе с 22 по 28 февраля рабочими будут только среда, четверг и пятница.

При этом 20 февраля, согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего дня уменьшается на час. На предприятиях, где сократить смену в предпраздничный день невозможно, работнику должны заплатить за это время вдвойне или предоставить дополнительное время для отдыха.

Следующие длинные выходные будут с 6 по 8 марта — Международный женский день в 2021 году выпадает на понедельник, поэтому на неделе с 8 по 14 марта будет только четыре рабочих дня.

Затем две коротких недели наступят в мае — с 3 по 9 мая и с 10 по 16 мая.