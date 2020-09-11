В Федеральной палате адвокатов объяснили, за какие проступки Пашаева хотят лишить статуса

Против Александра Добровинского и Эльмана Пашаева возбудили дисциплинарные дела. Минюст и вовсе предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин рассказал «360», за какие нарушения юристам грозят санкции.

«Федеральная палата адвокатов уже возбудила в июне — июле дисциплинарное производство в отношении двух адвокатов — Добровинского и Пашаева», — сообщил он. Сейчас дела переданы адвокатским палатам, в которых состоят юристы.

Федеральная палата адвокатов увидела признаки нарушения норм кодекса адвокатской этики Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ.

Теперь судьбу Пашаева и Добровинского решит адвокатская палата Северной Осетии и Москвы, «потому что только они могут принять решение, было ли нарушение, и какая из трех мер взыскания возможна». Юристам грозит замечание, предупреждение, либо лишение адвокатского статуса.

Сложно сказать, какое решение палаты вынесут, считает Добрынин: «Они абсолютно автономны, независимы, это их правомочия».

Статс-секретарь объяснил, из-за чего на адвокатов завели дела: «К сожалению, во время процесса по делу Михаила Ефремова вместо очень тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии».

Мы увидели проявление агрессии, нетерпимости, розни, неуважение к коллегам, оппонентам, суду, что противоречит статьям кодекса Константин Добрынин.

При этом он отметил, что процессуальные методы защиты здесь не оцениваются, но «форма должна быть соблюдена». А в данном деле этого не было, считает эксперт.