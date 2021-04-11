В Европейскую Россию 11 апреля придет аномальное тепло

С воскресенья, 11 апреля на европейской части России начнется аномальное потепление. К четвергу температура будет на восемь градусов выше нормы, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В воскресенье температура будет выше нормы на 2-3 градуса, в понедельник на 3-4 градуса, во вторник на 6-7 градусов, а к четвергу на 8. Такое редко бывает», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, погодную аномалию вызовут мощные антициклоны, быстрый сход снега, а также теплые потоки воздуха с юга. В центре Европейской России будет не только тепло, но и солнечно, добавил собеседник.

«Это уже действительно весна, которую называют „весна-красна“. Температура будет существенно превышать многолетние значения. Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух», — рассказал Вильфанд.

Ученый напомнил, что апрель — самый динамичный месяц в году. За месяц температура увеличивается почти на 10 градусов.

Автомобилисты в апреле переходят на летнюю резину. Менять зимние покрышки на летние советуют, когда сойдет снег, а среднесуточная температура будет +5 градусов.