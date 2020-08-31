«В этом процессе суд превратили в цирк». Адвокат — о деле Михаила Ефремова
Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе рассказал ИА Ura.ru, что суд по делу Михаила Ефремова превратили в цирк.
Адвокат признался, что попытки Ефремова уйти от наказания являются для него не только «плевком в сторону правосудия», но и неуважением к памяти погибшего в аварии Сергея Захарова.
«Вообще, в этом процессе суд превратили в цирк. Прийти в суд и сказать, что он (Михаил Ефремов) выходил из пассажирского кресла, и я там находился, и я видел, может, наверное, каждый второй, который в том или ином виде заинтересован дать такие показания», — отметил собеседник информагентства.