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    14 февраля 2022, 14:22

    «В этом нет никакой необходимости». Сябитова — о предложении Милонова запретить День святого Валентина

    Артур Блянихов

    Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение депутата Госдумы Виталия Милонова отменить празднование Дня святого Валентина в России.

    «В этом нет никакой необходимости», — заметила главная сваха страны.

    Она заметила, что День святого Валентина по своей сути имеет отношение к возможности знакомства для молодых людей. По ее мнению, запрет на этот праздник не заставит перестать его отмечать, поскольку молодежь всегда действует вопреки.

    «Если начнешь запрещать — будут точно это пропагандировать. Это принцип Ромео и Джульетты — если бы родители не мешали детям, то точно бы их отношения вообще никуда бы не стали развиваться и развалились бы в первый день, но, как только поставили преграду, — они отмораживали уши назло всем, в том числе и себе», — напомнила Сябитова.