Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение депутата Госдумы Виталия Милонова отменить празднование Дня святого Валентина в России.

«В этом нет никакой необходимости», — заметила главная сваха страны.

Она заметила, что День святого Валентина по своей сути имеет отношение к возможности знакомства для молодых людей. По ее мнению, запрет на этот праздник не заставит перестать его отмечать, поскольку молодежь всегда действует вопреки.

«Если начнешь запрещать — будут точно это пропагандировать. Это принцип Ромео и Джульетты — если бы родители не мешали детям, то точно бы их отношения вообще никуда бы не стали развиваться и развалились бы в первый день, но, как только поставили преграду, — они отмораживали уши назло всем, в том числе и себе», — напомнила Сябитова.