Общество 06 марта 2024, 02:56 В этом году ветеранам труда выплатят единовременную денежную помощь Для получения денежной помощи в 2024 году ветеранам труда нужно обратиться в МФЦ Freepik

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Ветеранам труда в этом году положена единовременная денежная выплата. Об этом сообщила «Наша газета».

Данные о льготах для ветеранов можно узнать на официальном сайте правительства своего региона.

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Также формой денежной поддержки является ежемесячная выплата. В Москве такая составляет 1328 рублей. Помимо этого, ветеранам труда положены скидки на оплату жилья, платежи за коммунальные услуги и капитальный ремонт. В ряде российских регионах предусмотрели выплаты за топливо, газификацию, телефон, ремонт и компенсации за проезд на общественном транспорте.

В материале сказано, что для получения льгот нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С собой важно принести набор документов, который может отличаться в зависимости от региона. Обычно нужен паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана труда.

В конце января этого года юрист Иван Соловьев рассказал, что самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».